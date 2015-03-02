مدير أبوظبي الوطني: لا خطط لتعزيز رأس المال بسندات

أبوظبي 2 مارس آذار (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني اليوم الاثنين إنه لا توجد خطط لدى البنك لاصدار أي سندات لتعزيز رأس المال.

وسيطلب أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة من حيث الأصول من المساهمين يوم العاشر من مارس آذار التصويت على إنشاء برنامج بملياري دولار سيتيح له إصدار سندات دائمة لتعزيز رأس المال الأساسي.

ومع ذلك قال أليكس ثيرسبي للصحفيين إن البنك راض عن المستوى الحالي لرأسماله الأساسي وهو 15 بالمئة وفقا لقوائم البنك المالية في الربع الرابع ويرغب فحسب في إنشاء البرنامج مع أخذ التغيرات التنظيمية المقبلة في الحسبان.

وقال ثيرسبي على هامش مناسبة يستضيفها بنك أبوظبي الوطني "نعتقد أن من الحصافة أن يكون لدينا ما نستند إليه إذا اقتضى الأمر.

"نستعد لذلك لكن في هذه المرحلة ليس لدينا أي خطط لإصدار سندات لتعزيز رأس المال الأساسي."

وتتطلب القواعد المصرفية بازل 3 -التي ستطبق عالميا خلال سنوات قليلة- من البنوك الاحتفاظ بمزيد من رأس المال في أشكال أكثر تنوعا.