مرتبون: بنك أبوظبي التجاري يقلص السعر الاسترشادي لإصدار سندات

دبي 3 مارس آذار (رويترز) - أظهرت وثيقة لمرتبي إصدار سندات رئيسيين أن بنك أبوظبي التجاري قلص السعر الاسترشادي لإصدار قياسي لسندات دولارية لأجل خمس سنوات يعتزم تسعيره اليوم الثلاثاء.

وأظهرت الوثيقة أن البنك حدد سعر إصدار السندات عند 97.5 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

كان البنك قد حدد في وقت سابق اليوم السعر الاسترشادي الأولي في حدود 105 نقاط أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

وقالت الوثيقة إن المستثمرين قدموا طلبات اكتتاب بلغت قيمتها حوالي 1.7 مليار دولار وأضافت أنه من المتوقع إغلاق دفاتر الاكتتاب الساعة 1345 بتوقيت جرينتش.

ويفهم الإصدار القياسي عادة على أنه لا يقل عن 500 مليون دولار.

واختار بنك أبوظبي التجاري الذي تملك حكومة الإمارة 58.1 بالمئة من أسهمه باركليز وآي.إن.جي وجيه.بي مورجان وميزوهو وولز فارجو للأوراق المالية لترتيب الصفقة.