مقدمة 1-حصري-مصادر: الأحواض الجافة العالمية دبي تسعى لإعادة هيكلة ديون

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من توم أرنولد وديفيد فرنش

دبي 8 مارس آذار (رويترز) - قال مصدران مطلعان اليوم الأحد إن الأحواض الجافة العالمية الإماراتية التي تملك أكبر حوض سفن في الشرق الأوسط ستطلب من الدائنين تعديل شروط اتفاق إعادة هيكلة ديون قيمتها 2.3 مليار دولار كانت قد وقعته في 2012.

وتأتي الخطوة في وقت تقترب فيه دبي العالمية المملوكة لحكومة دبي والشركة الأم للأحواض الجافة من وضع اللمسات الاخيرة على إعادة هيكلة جديدة لديونها البالغة 14.6 مليار دولار بعد إعادة تفاوض سابقة في أعقاب الأزمة المالية التي واجهتها الإمارة مطلع العقد.

وربما تأمل الأحواض الجافة أن يساعد نجاح دبي العالمية في تعديل جدول السداد وانتعاش الوضع الاقتصادي لدبي ووفرة السيولة بالنظام المصرفي المحلي في إقناع الدائنين بالموافقة على التعديل.

وقال أحد المصادر "ستتعلق أي إعادة هيكلة ثانية بما هو في المتناول .. بوضع الشركة على منصة مستقرة."

وقال مصدر ثالث مطاع إنه مع سعي الأحواض الجافة إلى التوسع خارج دبي مجددا بعد أن واجهت صعوبات بسبب الإفراط في الاستدانة في إطار مراهنتها على منطقة جنوب شرق آسيا فإنها ترغب في تخفيف القيود على توسعها الخارجي والمنصوص عليها في صفقة إعادة الهيكلة السابقة.

ولم يتسن الحصول على تعليق من خميس جمعة بوعميم رئيس مجلس إدارة الأحواض الجافة العالمية.