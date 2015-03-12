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مصادر: مبادلة جي.إي كابيتال تنوي إصدار سندات بحلول ابريل

Thu Mar 12, 2015 1:11pm GMT
 
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دبي 12 مارس آذار (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن مبادلة جي.إي كابيتال تدرس العودة إلى سوق السندات بحلول ابريل نيسان لتدبير التمويل لنشاطها الإقراضي.

والشركة مشروع مشترك بين صندوق مبادلة المملوك لحكومة أبوظبي وجنرال إلكتريك وتقدم خدمات من بينها الإقراض التجاري وتأجير المعدات وحلول تمويل الموردين. وأحجمت عن التعليق عندما اتصلت بها رويترز.

وسيكون إصدار السندات هو الأول لشركة مبادلة جي.إي.كابيتال منذ أتمت أول عملية لها من هذا النوع في نوفمبر تشرين الثاني وكانت بقيمة 500 مليون دولار.

وفي العادة لا يقل حجم الإصدار القياسي عن 500 مليون دولار. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 