مقدمة 1-طيران الإمارات تفوض بنوكا لترتيب إصدار صكوك محتمل

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دبي 12 مارس آذار (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار صكوك محتمل لشركة طيران الإمارات اليوم الخميس أن الناقلة التي مقرها دبي قد فوضت ثمانية بنوك لترتيب الإصدار الذي تضمنه وكالة ائتمان الصادرات البريطانية.

وتأتي أهمية تلك الصفقة من أنها تعد أول إصدار لصكوك تضمنه وكالة ائتمان الصادرات البريطانية. وتسعى لندن لدعم وضعها كمركز للتمويل الإسلامي.

ووقع اختيار الشركة على سيتي جروب واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان وبنك أبوظبي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وستاندرد تشارترد بحسب الوثيقة.

كانت رويترز قالت في فبراير شباط إن الشركة عينت ثمانية بنوك للمساعدة في ترتيب صكوك بما يصل إلى مليار دولار.

وقالت الوثيقة إن الصكوك ستصدر بالحجم القياسي مما يشير إلى أنها لن تقل على الأرجح عن 500 مليون دولار.

ولم تعلن تفاصيل حول موعد اجتماعات الشركة مع المستثمرين في أدوات الدخل الثابت لتسويق الصفقة. لكن مصدرا مطلعا قال إن الشركة إلتقت بالفعل مع مجموعة من المستثمرين ولذا فإنها قد لا تحتاج إلى جولة ترويجية.

وقال مصدر آخر إن من المتوقع طرح الصكوك في السوق الأسبوع القادم. وطلب المصدران عدم الكشف عن اسميهما لأنهما غير مصرح لهما بالتحدث إلى وسائل الإعلام.