بنك نور الإماراتي قد يطرح باكورة صكوكه في أبريل

دبي 14 أبريل نيسان (رويترز) - قال بنك نور ومقره دبي لرويترز اليوم الثلاثاء إنه قد يطرح إصدار صكوك بالحجم القياسي بعد تأسيس برنامج للصكوك الإسلامية بقيمة ثلاثة مليارات دولار في حين ذكرت مصادر مصرفية أن الصكوك قد تطرح في الشهر الحالي.

وأكد البنك في بيان أرسله لرويترز أنه وضع برنامجا لإصدار شهادات صكوك بقيمة ثلاثة مليارات دولار تدرج في بورصة ناسداك دبي.

وأضاف المصرف الإسلامي أنه قد يدرس طرح صكوك بالحجم القياسي لكنه لم يحدد إطارا زمنيا.

وعادة ما يفهم من إصدارات الحجم القياسي أنها لا تقل عن 500 مليون دولار.

وجاء بيان نور بعد أن ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن أسمائها لرويترز أن البنك قد يحدد مواعيد للقاءات مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت لبحث الطرح المحتمل للصكوك هذا الشهر.

وقال بنك نور إنه تولى ترتيب برنامج الصكوك بالتعاون مع سيتي جروب وستاندرد تشارترد.

وذكرت المصادر المصرفية أن بنوك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني والشارقة الإسلامي ستشارك البنوك الثلاثة في ترتيب أول إصدارات نور من الصكوك.