مقدمة 1-مصادر: موانئ دبي العالمية تتطلع لإصدار سندات دولارية

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دبي/لندن 23 أبريل نيسان (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر مطلعة اليوم الخميس إن مجموعة موانئ دبي العالمية أحد أكبر مشغلي الموانئ البحرية في العالم تريد إصدار سندات مقومة بالدولار وقد تعلن خططها لتسويق هذه الأوراق على مستثمري سندات الدخل الثابت الأسبوع القادم.

وقال اثنان من المصادر طلبا عدم نشر اسميهما لأن المعلومات غير معلنة إن الشركة التي يوجد مقرها في دبي قد تجمع ما بين 750 مليون دولار ومليار دولار من هذا الإصدار وذلك تبعا لإقبال المستثمرين وسعر الفائدة الذي ستدفعه الشركة لاقتراض الأموال.

وقال المصدران إنه من المحتمل أن تصدر الشركة سندات طويلة الأجل قد يصل أجلها إلى عشر سنوات.

ولم تستجب متحدثة باسم موانئ دبي العالمية على الفور لطلب بالبريد الإلكتروني للإدلاء بتعليق.

وتأتي خطة إصدار السندات في وقت توسع فيه الشركة أنشطتها من خلال استحواذات وتحول كثير من المقترضين في منطقة الخليج إلى سوق السندات للحصول على تمويلات أطول أجلا بينما لا تزال أسعار الفائدة عند مستويات تاريخية منخفضة.

وقال مصرفي في دبي "تدير موانئ دبي العالمية دائما سيولتها بشكل جيد جدا..وفي ظل المستويات الحالية لأسعار الفائدة وأسلوب الشركة في التوسع فإنه من غير المستغرب عودتها إلى سوق السندات الآن."

وفي وقت سابق هذا الشهر إتفقت موانئ دبي العالمية على شراء محطة فيرفيو للحاويات في كندا من دويتشه بنك مقابل 580 مليون دولار كندي (477 مليون دولار).