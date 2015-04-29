الإمارات دبي الوطني يسعر سندات خمسية بقيمة 500 مليون دولار

دبي 29 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار سندات لبنك الإمارات دبي الوطني أكبر مصارف دبي اليوم الأربعاء أن البنك حدد سعر السندات الدولارية القياسية لأجل خمس سنوات عند 150 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

ويبلغ الحد الأقصى لحجم الإصدار 500 مليون دولار بينما تجاوزت قيمة طلبات الاكتتاب 650 مليون دولار. وكان الإمارات دبي الوطني حدد السعر الأولي للإصدار في حدود 150 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.