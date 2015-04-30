توباز بدبي تحصل على قرض بقيمة 550 مليون دولار لإعادة تمويل دين

دبي 30 أبريل نيسان (رويترز) - قالت توباز إنرجي اند مارين لخدمات حقول النفط ومقرها دبي اليوم الخميس إنها وقعت إتفاقا للحصول على قرض بقيمة 550 مليون دولار يتكون من شرائح تقليدية وإسلامية.

وتقوم بنوك ستاندرد تشارترد وإتش.إس.بي.سي والإمارات دبي الوطني ونور والخليج الأول بترتيب الصفقة بحسب بيان من الشركة.