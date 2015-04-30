مقدمة 1-توباز بدبي تحصل على قرض بقيمة 550 مليون دولار لإعادة تمويل دين

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دبي 30 أبريل نيسان (رويترز) - قالت توباز إنرجي اند مارين لخدمات حقول النفط ومقرها دبي اليوم الخميس إنها وقعت إتفاقا للحصول على قرض بقيمة 550 مليون دولار يتكون من شرائح تقليدية وإسلامية في إطار سعيها لخفض نفقات التمويل إضافة إلى تمويل خطط التوسع.

كانت رويترز قالت في 27 من أبريل نيسان إن توباز -وهي إحدى وحدات النهضة للخدمات العمانية- اقتربت من استكمال الحصول على تمويل.

وقال بيان من الشركة إن بنوك ستاندرد تشارترد وإتش.إس.بي.سي والإمارات دبي الوطني ونور والخليج الأول تقوم بترتيب الصفقة.

ويتكون القرض من ثلاثة أجزاء تستحق فيما بين خمس وسبع سنوات وسيستخدم في إعادة تمويل قرض قائم وتوسعات للشركة.

وقالت توباز إن الجزء الأول يتضمن شريحة تقليدية وإسلامية بقيمة 350 مليون دولار مدته سبع سنوات وسيستخدم بشكل رئيسي في سداد دين قائم. وسيمدد القرض الجديد فترة استحقاق قرض توباز القائم على مدى السنوات السبع القادمة بدلا من الاستحقاق السابق خلال أربع سنوات.

أما الجزء الثاني ومدته خمس سنوات فيتكون من تسهيل إئتماني تقليدي وإسلامي بقيمة 100 مليون دولار. ويتكون الجزء الثالث من قرض تقليدي وإسلامي غير مضمون بقيمة 100 مليون دولار. وسيتم استخدام الجزئين الثاني والثالث في تمويل خطط التوسع.

وقال مصدر مطلع لرويترز إن الشرائح المضمونة ستسعر عند 275 نقطة أساس فوق سعر الفائدة السائد في التعاملات بين بنوك لندن (ليبور) أما الشريحة غير المضمونة فستسعر عند 375 نقطة أساس فوق ليبور.