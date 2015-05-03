مصادر: دولفين الإماراتية تريد استشاريا لقرض بمليار دولار

دبي 3 مايو أيار (رويترز) - قالت مصادر مصرفية اليوم الأحد إن مشروع دولفين للطاقة الذي تسيطر عليه حكومة أبوظبي وينتج الغاز الطبيعي وينقله إلى الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان يريد اقتراض مليار دولار وإن الشركة دعت البنوك للمنافسة على دور الاستشاري.

وقال مصدران اشترطا عدم الكشف عن هويتهما لأن المعلومات غير علنية إن الشركة التي تملك كل من توتال وأوكسيدنتال بتروليوم 24.5 بالمئة فيها تريد إضافة الدين الجديد إلى تسهيل قائم بالفعل إما عن طريق قرض جديد أو عبر زيادة المبلغ المقترض بموجب الاتفاق الأصلي.

وأحجم متحدث باسم دولفين المملوكة بحصة أغلبية لصندوق مبادلة التابع لحكومة أبوظبي عن التعقيب.

كانت الشركة جمعت ثلاثة مليارات دولار عن طريق مزيج من القروض والسندات في 2009 وجرت إعادة تمويل جزء من ذلك المبلغ عن طريق إصدار سندات جديد في 2011 بلغت قيمته 1.3 مليار دولار.

وقال أحد المصادر وهو مصرفي مقيم في الإمارات إن من المتوقع الانتهاء من اختيار مستشار القرض الجديد في الأسابيع القليلة المقبلة والانتهاء من التمويل بنهاية العام الحالي.