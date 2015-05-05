موانئ دبي العالمية تبدأ اجتماعات لتسويق سندات دولارية الخميس

دبي 5 مايو أيار (رويترز) - أظهرت وثيقة من مديري إصدار سندات لموانئ دبي العالمية اليوم الثلاثاء أن الشركة التي تعد من أكبر مشغلي الموانئ في العالم ستعقد اجتماعات مع مستثمرين في الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة اعتبارا من يوم الخميس قبل إصدار سندات دولارية محتمل بالحجم القياسي.