تبريد الإماراتية تطلب موافقة المساهمين على إعادة شراء سندات

دبي 6 مايو أيار (رويترز) - قالت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) اليوم الأربعاء إنها ستطلب موافقة المساهمين على إعادة شراء 28 بالمئة من السندات التي في حوزة أكبر مساهميها صندوق مبادلة.

وقالت تبريد التي مقرها أبوظبي ولها حوالي 69 محطة لتبريد المناطق في أنحاء الخليج إنها تريد إعادة شراء 854 مليونا من السندات التي في حوزة مبادلة بتكلفة قدرها مليار درهم (272 مليون دولار).

وتقوم محطات تبريد المناطق بضخ المياه المبردة خلال المنازل والمكاتب حيث تستخدم لخفض درجات الحرارة.

كانت السندات القابلة للتحويل إلى أسهم صدرت في إطار برنامج لإعادة رسملة تبريد في 2011 عندما ساعدت سيولة ضخها صندوق مبادلة على معالجة ديون الشركة والتعافي من تداعيات تباطؤ السوق العقارية.

وقالت تبريد إن إعادة شراء السندات ستمول عن طريق قرض جديد حصلت عليه اثناء إعادة تمويل ديون في العام الماضي وستكون خدمته أقل تكلفة من السندات.

ويملك صندوق مبادلة المملوك لحكومة أبوظبي 33 بالمئة من الأسهم العادية لتبريد وحوالي ثلاثة مليارات من سنداتها.

وفي حالة موافقة المساهمين على هذه الخطوة اثناء اجتماع عادي للجمعية العمومية فسينخفض عدد السندات التي في حوزة مبادلة إلى حوالي 2.2 مليار حسبما أكدت تبريد في رد على رسالة بالبريد الإلكتروني من رويترز. وستظل أسهمها العادية كما هي.

ولن تشارك مبادلة في التصويت لأن السندات في حوزتها.

وقالت تبريد إن هذه الخطوة مع إعادة هيكلة الديون ستوفران لها أكثر من 40 مليون درهم سنويا.

واضافت ان تاريخ وموعد اجتماع الجمعية العمومية العادية سيعلن في وقت قريب.