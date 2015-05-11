مرتبون: موانئ دبي العالمية قد تصدر سندات بقيمة 500 مليون دولار

دبي 11 مايو أيار (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار سندات لموانئ دبي العالمية اليوم الاثنين أن الشركة التي تعد من أكبر مشغلي الموانئ في العالم قد تجمع 500 مليون دولار من بيع سندات لأجل خمس سنوات.