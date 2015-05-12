مرتبون: موانئ دبي العالمية تطلق سندات قيمتها 500 مليون دولار

دبي 12 مايو أيار (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبي سندات لموانئ دبي العالمية أن الشركة التي تعد من أكبر مشغلي الموانئ في العالم أطلقت سندات لأجل خمس سنوات قيمتها 500 مليون دولار سيجري تسعيرها في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

ومن المنتظر تسعير العملية عند 155 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة أي عند الحد الأدنى للنطاق الاسترشادي النهائي البالغ 160 نقطة أساس تزيد أو تنقص خمس نقاط أساس. ويقل هذا أيضا عن السعر الاسترشادي الأولي البالغ نحو 180 نقطة أساس الذي أعلن أمس الاثنين.