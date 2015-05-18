فرع بنك صيني في دبي يقلص السعر الاسترشادي لسندات دولارية قياسية
دبي 18 مايو أيار (رويترز) - أظهرت وثيقة لمرتبي أول إصدار سندات للبنك الصناعي والتجاري الصيني اليوم الاثنين أن البنك عدل السعر الاسترشادي للسندات القياسية المقومة بالدولار لأجل خمس سنوات التي ينوي إصدارها من فرعه في دبي والمتوقع تسعيرها في وقت لاحق اليوم.
وأشارت الوثيقة إلى أن أكبر بنك في الصين من حيث الأصول حدد السعر الاسترشادي النهائي عند 120 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية بما يقل عن السعر الاسترشادي الأولي الذي أعلنه في وقت سابق اليوم عند نحو 145 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة.
وعادة لا يقل حجم الإصدار القياسي عن 500 مليون دولار.
وجذبت الصفقة - التي تصنفها موديز عند A1 - طلبات اكتتاب من المستثمرين تجاوز إجماليها 3.5 مليار دولار حتى الآن بحسب الوثيقة.
واختار البنك الصناعي والتجاري الصيني بنوك سيتي جروب والإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الوطني للمشاركة معه في ترتيب الإصدار. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل)
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