دبي الإسلامي يفوض بنوكا لترتيب لقاءات بالمستثمرين لإصدار صكوك محتمل

دبي 18 مايو أيار (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار صكوك لبنك دبي الإسلامي إن البنك اختار ستة بنوك لترتيب لقاءات مع مستثمرين أدوات الدخل الثابت من يوم الخميس 21 مايو أيار بشأن إصدار محتمل لصكوك دولارية بالحجم القياسي.

وفوض بنك دبي الإسلامي أكبر بنك إسلامي في الإمارات بنك الخليج الأول واتش.اس.بي.سي وماي بنك وبنك أبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد ونفسه لترتيب اجتماعات في آسيا وأوروبا.

وقالت الوثيقة إن الاجتماعات ستعقد في كوالالمبور يوم الخميس وفي سنغافورة يوم الحمعة وتختتم في لندن يوم السبت.