مصادر: بنك الشارقة يدرس إصدار أول سندات دولارية وقد يعلنه هذا الأسبوع

من أرتشانا نارايانان

دبي 19 مايو أيار (رويترز) - قال مصدران مطلعان اليوم الثلاثاء إن بنك الشارقة قد يصدر باكورة سنداته المقومة بالدولار وربما يعلن هذا الأسبوع عن خططه لعقد لقاءات ترويجية للصفقة مع مستثمري أدوات الدخل الثابت.

وذكر المصدران أن البنك الإماراتي قد يجمع ما لا يقل عن 500 مليون دولار من بيع السندات بناء على إقبال المستثمرين وسعر الفائدة الذي سيدفعه البنك. وطلب المصدران عدم ذكر اسميهما نظرا لأن هذه المعلومات ليست معلنة.

وأضافا أن من المرجح أن تصدر الشركة السندات بأجل خمس سنوات.

وأشار المصدران إلى أن البنوك التي ستتولى ترتيب الصفقة هي كومرتس بنك والإمارات دبي الوطني والخليج الأول وجيه.بي مورجان وأبوظبي الوطني.