مقدمة 1-مصادر: طاقة الإماراتية تسعى للحصول على قرض بقيمة 3.5 مليار دولار

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دبي/أبوظبي 21 مايو أيار (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز اليوم الخميس إن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) تسعى للحصول على قرض بقيمة 3.5 مليار دولار مع سعيها لإعادة تمويل عدد من الديون القائمة بدمجها في دين واحد بسعر فائدة أقل.

وتنضم طاقة إلى شركات خليجية أخرى في الاستفادة من السيولة القوية لدى البنوك المحلية وخفض تكلفة الاقتراض. وتسعى شركات الطاقة أيضا لتعزيز احتياطياتها المالية في مواجهة هبوط أسعار النفط.

وقالت المصادر أن طاقة تتطلع إلى قرض لأجل خمس سنوات وتعمل مع بنك أوف طوكيو-ميتسوبيشي وبنك أبوظبي الوطني لتنفيذ خطتها.

وأضافت ان بنوكا أخرى دعيت للانضمام إلى الصفقة وقال احد المصادر انه يجب على البنوك ان تقدم تعهدات بحلول نهاية الشهر. واضاف المصدر ان مرحلة تسويقية لجذب المزيد من البنوك قد تحدث في وقت لاحق تبعا للاستجابة التي ستبديها المجموعة المدعوة مبدئيا.

وامتنع متحدث باسم طاقة عن التعليق.

ومن بين الديون القائمة التي قد تعيد طاقة تمويلها باستخدام القرض الجديد دين بقيمة 2.2 مليار دولار يستحق في ديسمبر كانون الأول. ولدى الشركة أيضا سندات بقيمة مليار دولار ربما تجنب أموالا لها قبل استحقاقها في أكتوبر تشرين الأول 2016 بحسب أحد المصادر.

وقال المصدر "يمكنهم إعادة تمويل القرض والسندات ويتبقى لديهم بعض الأموال لاستخدامها في الأنشطة."