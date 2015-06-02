دريك آند سكل الإماراتية تفوض بنوكا لترتيب إصدار صكوك دولارية

دبي 2 يونيو حزيران (رويترز) - قالت شركة دريك آند سكل للمقاولات التي تتخذ من دبي مقرا لها إنها فوضت خمسة بنوك لترتيب سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت بدءا من يوم الخميس لإصدار محتمل لصكوك مقومة بالدولار.

وأضافت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء أنها اختارت الإمارات دبي الوطني واتش.اس.بي.سي كمنسقين عالميين للإصدار بينما سيتولى اتش.اس.بي.سي وستاندرد تشارترد ترتيب الإصدار.