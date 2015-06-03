أبوظبي الوطني يلتقي المستثمرين بشأن سندات لتعزيز رأس المال

دبي 3 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار سندات لبنك أبوظبي الوطني أكبر بنوك الإمارات من حيث الأصول أن البنك يعتزم الاجتماع بمستثمري أدوات الدخل الثابت من يوم الاثنين القادم وذلك قبيل الإصدار الدولاري المحتمل الهادف لتعزيز رأس المال.