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دريك اند سكل تحدد السعر الأولي لإصدار صكوك دولارية

Wed Jun 10, 2015 5:56am GMT
 
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دبي 10 يونيو حزيران (رويترز) - حددت شركة دريك آند سكل الإماراتية للمقاولات السعر الأولي لإصدار صكوك خمسية دائمة مقومة بالدولار في نطاق تسعة بالمئة وذلك حسبما أفاد مرتبو الإصدار.

وأظهرت وثيقة لمرتبي الإصدار أن حجم الصكوك قد يتراوح بين 150 و200 مليون دولار.

كانت دريك اند سكل قالت الاسبوع الماضي إنها عينت الإمارات دبي الوطني واتش.اس.بي.سي منسقين عالميين للإصدار فيما سيتشارك اتش.اس.بي.سي مع ستاندرد تشارترد في ترتيبه. (إعداد مروة رشاد للنشرة العربية)
 