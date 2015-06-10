أبوظبي الوطني يطرح سندات مستدامة بقيمة 750 مليون دولار لتعزيز رأس المال
دبي 10 يونيو حزيران (رويترز) - ذكرت وثيقة من مديري إصدار إن بنك أبوظبي الوطني أكبر مصرف في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الأصول طرح سندات مستدامة بقيمة 750 مليون دولار لا يمكنه إعادة شرائها قبل خمس سنوات لتعزيز رأس المال من المستوى الأول وسيتم تسعير السندات في وقت لاحق اليوم الأربعاء.
وأظهرت الوثيقة أن بنك أبوظبي الوطني المملوك بنسبة 70 في المئة لحكومة الإمارة حدد السعر الاسترشادي النهائي للسندات عند 5.25 في المئة وهو الحد الأدنى للسعر الاسترشادي السابق البالغ 5.375 زائد/ناقص 0.125 في المئة.
وتم وضع السعر الاسترشادي المبدئي عند نحو 5.375 في المئة في وقت سابق اليوم.
وحصل الإصدار على تصنيف أقل ست درجات من تصنيف بنك أبوظبي الوطني عند Baa3 وBBB- من وكالتي موديز وستاندرد آند بورز على الترتيب.
وفوض أبوظبي الوطني بنوك سيتي جروب واتش.اس.بي.سي ومورجان ستانلي وسوسيتيه جنرال وذراعه للاستثمار المصرفي لترتيب صفقة بيع السندات. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)
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