وحدة لستانفورد مارين تبرم اتفاق قرض إسلامي بقيمة 1.2 مليار درهم
دبي 15 يونيو حزيران (رويترز) - ذكر بنك نور في دبي اليوم الاثنين أن وحدة تابعة لمجموعة ستانفورد مارين أبرمت اتفاقا للحصول على قرض متوافق مع الشريعة بقيمة 1.2 مليار درهم (326.7 مليون دولار) مع مجموعة من البنوك.
وقال بنك نور إنه تولى ترتيب التسهيل الائتماني القائم على نظام المرابحة الذي حصلت عليه شركة ستانفورد آسيا القابضة وشارك في ترتيبه خمسة بنوك أخرى من الإمارات العربية المتحدة وقطر.
ولم يتم الكشف عن سعر تمويل المرابحة أو أجله.
(الدولار= 3.6730 درهم إماراتي) (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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