اينوك الإماراتية توقع اتفاق قرض مجمع من 21 بنكا بقيمة 1.5 مليار دولار

دبي 17 يونيو حزيران (رويترز) - قالت شركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك) اليوم الأربعاء إنها وقعت اتفاق قرض مجمع من 21 بنكا بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل تسع سنوات لدعم خطط توسعة الشركة وتوفير تمويل طويل الأجل لها.

وذكرت اينوك في بيان أن التمويل تعهد بتغطيته في البداية بنوك الإمارات دبي الوطني ودبي التجاري ودبي الإسلامي والمشرق ونور بنك وأبو ظبي الإسلامي وستاندرد تشارترد.