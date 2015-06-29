ليمتلس دبي تعتزم سداد 564 مليون دولار لدائنيها

دبي 29 يونيو حزيران (رويترز) - قالت شركة ليمتلس للتطوير العقاري في دبي اليوم الاثنين إنها ستسدد 2.07 مليار درهم (564 مليون دولار) لدائنيها المصرفيين والتجاريين وإنها حصلت على موافقة نحو 90 بالمئة من البنوك على تمديد أجل سداد بقية ديونها إلى ديسمبر كانون الأول 2018 .

وذكرت الشركة في بيان أن مبلغ السداد الذي يعادل 42 بالمئة من إجمالي ديونها البالغ 4.45 مليار درهم سيأتي من بيع جزء من محفظتها للأراضي في السعودية.