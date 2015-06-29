مقدمة 1-ليمتلس دبي تعتزم سداد 564 مليون دولار لدائنيها وتقترب من إعادة هيكلة ثانية

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من توم ارنولد

دبي 29 يونيو حزيران (رويترز) - اتخذت شركة ليمتلس للتطوير العقاري في دبي خطوة جديدة تقربها من إتمام ثاني عملية إعادة هيكلة لديونها التي تراكمت عليها جراء الأزمة العقارية في دبي قبل ست سنوات.

وقالت الشركة اليوم الاثنين إنها ستسدد 2.07 مليار درهم (564 مليون دولار) لدائنيها وإنها حصلت على موافقة نحو 90 بالمئة من البنوك على تمديد أجل سداد بقية ديونها إلى ديسمبر كانون الأول 2018 .

وتسعى ليمتلس للسير على خطى مجموعة دبي العالمية المملوكة للدولة أيضا والتي نالت الموافقة في مارس آذار الماضي على إنهاء إجراءات قضائية تتعلق باتفاق لإعادة هيكلة ديون قيمتها 14.6 مليار دولار جرى التوقيع عليه في أعقاب الأزمة المالية. ومهد ذلك الطريق أمام دبي العالمية لإبرام اتفاق خارج إطار القضاء.

وقال علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة ليمتلس في مؤتمر صحفي إن الشركة ستمول عملية سداد الديون من خلال بيع نصف محفظتها للأراضي في السعودية مقابل 2.07 مليار درهم للشركة العقارية السعودية (العقارية). ويعادل مبلغ السداد 42 بالمئة من إجمالي ديون الشركة البالغ 4.45 مليار درهم.

وكانت محادثات ليمتلس مع دائنيها محادثات شاقة. وتخلفت ليمتلس عن سداد ديون بقيمة 400 مليون دولار في موعدها المحدد في إطار اتفاق سابق على إعادة الهيكلة يوم 31 ديسمبر كانون الأول وإن كان طلبها المسبق للتمديد يعني أنها لم تتخلف عن السداد من الناحية الفنية.

وبموجب الاتفاق الجديد ستسدد الشركة 1.9 مليار درهم للبنوك بما في ذلك دفعة مبكرة قدرها 411 مليون درهم لا تستحق قبل ديسمبر كانون الأول بالإضافة إلى 176 مليون درهم للدائنين التجاريين.