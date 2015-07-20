بيان:الإمارات للسيارات بأبوظبي تحصل على قرض بقيمة 175 مليون دولار
دبي 20 يوليو تموز (رويترز) - أبرمت الإمارات للسيارات بأبوظبي وهي الموزع المعتمد لسيارات مرسيدس-بنز في أبوظبي والعين اتفاقا للحصول على أول قرض مجمع على شريحتين بقيمة 175 مليون دولار بحسب ما قاله بنك نور مرتب الصفقة في بيان اليوم الاثنين.
وقال البنك في البيان إنه كان المرتب المبدئي لصفقة القرض المجمع ثم إنضم إليه بنك الخليج التجاري (الخليجي) وبنك إيه.بي.سي الإسلامي والبنك الوطني العماني في الصفقة.
ولم يتم الإفصاح عن مدة القرض أو أي تفاصيل أخرى للصفقة. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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