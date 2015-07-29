المركزي الإماراتي: نمو الطلب على الائتمان يواصل التباطؤ في الربع/2

دبي 29 يوليو تموز (رويترز) - قال مصرف الامارات المركزي اليوم الأربعاء إن نمو الطلب على الائتمان والقروض الشخصية واصل التباطؤ في الربع الثاني من العام إذ تواصل البنوك التكيف مع النمو السريع غير العادي في منتصف 2014.

وفي مسح فصلي عن معنويات الائتمان أجراه البنك تراجع صافي طلب الشركات على الائتمان - وهي النسبة المرجحة للبنوك المبلغة عن زيادة الطلب على القروض مخصوما منها النسبة المبلغة عن انخفاض الطلب - إلى 5.9 من 13.6 في الربع الأول ومن 29.6 في الربع الأخير من 2014.

كما توقع المشاركون تراجع طلب الشركات على الائتمان في الربع المقبل إلى 13.9 من 24.6 في الربع السابق و33.3 في ربعين سابقين.

وأظهر المسح استمرار نمو الطلب على الائتمان بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وعلى التمويل الاسلامي خلال الربع الثاني بينما تراجع في كل الفئات الأخرى.