صندوق ماليزي حكومي ينفي انسحاب آيبيك أبوظبي من خطة لإعادة هيكلة ديونه

كوالالمبور 26 أغسطس آب (رويترز) - قال صندوق وان ماليزيا للتنمية الحكومي (وان إم.دي.بي) اليوم الأربعاء إنه ينفي نفيا قاطعا أن شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) تدرس الانسحاب من خطة للمساعدة على إعادة هيكلة ديون الصندوق.

وقال الصندوق الماليزي في بيان "نحن في الواقع نؤكد على أن وان إم.دي.بي لا يزال يجري مناقشات مع آيبيك لاستكمال الصفقة وفقا للشروط التي أعلنتها آيبيك رسميا لبورصة لندن في العاشر من يونيو 2015."

وفي وقت سابق اليوم نقلت صحيفة بيزنس تايمز السنغافورية عن مصدر قوله إن آيبيك تدرس الانسحاب من خطة المساعدة على إعادة هيكلة ديون وان إم.دي.بي بعد نحو ثلاثة أشهر من الاتفاق عليها. وتسبب التقرير في انخفاض الرنجيت الماليزي.

وثار جدل حول الصندوق الذي يرأس مجلسه الاستشاري رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق بسبب ديونه البالغة 11 مليار دولار وبات محور عدة تحقيقات في مزاعم تتعلق بسوء الإدارة المالية والفساد.