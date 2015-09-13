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مساهمو بنك دبي التجاري يرفضون خطة لإصدار سندات بقيمة 750 مليون دولار

Sun Sep 13, 2015 10:10am GMT
 
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دبي 13 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال بنك دبي التجاري اليوم الأحد إن مساهميه رفضوا مقترحا لإصدار سندات مستدامة بقيمة 750 مليون دولار لتعزيز رأس المال من المستوى الأول (رأس المال الأساسي).

وقال البنك في بيان إن 39.24 في المئة من المساهمين رفضوا المقترح في الاجتماع. ولم يذكر البنك مزيدا من التفاصيل بشأن نسبة الموافقة المطلوبة لإقرار الخطة.

وفي الشهر الماضي قال بنك دبي التجاري إن مجلس إدارته اقترح إصدار السندات للتوافق مع معايير بازل 3 بعد موافقة المساهمين والجهات التنظيمية المختصة.

وبلغت نسبة رأس المال من المستوى الأول للبنك وهو مؤشر على متانة مركزه المالي 16.67 في المئة في نهاية النصف الأول من 2015. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 