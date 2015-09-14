مرتبون: شركاء الاتحاد للطيران يحددون السعر الاسترشادي لأول اصدار
دبي 14 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مرتبون اليوم الاثنين ان شركاء الاتحاد للطيران وهي آلية تمويل لشركة الاتحاد للطيران وشركات طيران اخرى تمتلك فيه حصصا تتجه لتحديد سعر الفائدة على باكورة إصداراتها من السندات وأجلها خمس سنوات عند سبعة في المئة وسيجري تسعير السندات الاسبوع الجاري.
وذكر بيان للمرتبين أن الطرح المقوم بالدولار سيكون بالحجم القياسي.
ويعني الحجم القياسي لاصدار لجهة لم يصل تصنيفها إلى توصية بالاستثمار -والاتحاد دون هذا المستوى بست درجات- انه يتجاوز 300 مليون دولار.
ويتولي بنك جولدمان ساكس وايه.دي.اس سيكيوريتيز وانوا كابيتال ترتيب الإصدار. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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