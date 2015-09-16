مصحح-مرفق التمويل الدولي للتحصين يختار بنوكا لإصدار صكوك

(لتصحيح اليوم في الفقرة الأولى)

دبي 16 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار صكوك لمرفق التمويل الدولي للتحصين اليوم الأربعاء إن المرفق الذي يعمل البنك الدولي كمدير خزانة له قد فوض بنوكا لترتيب إصدار صكوك.