مصادر: آبار للاستثمار قد تتجاهل إصدار حقوق من آر.إتش.بي كابيتال

كوالالمبور/أبوظبي 28 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت مصادر لرويترز إن شركة آبار للاستثمار - الذراع الاستثماري لحكومة أبوظبي - قد ترفض الاستثمار في إصدار حقوق بقيمة 2.5 مليار رنجيت (565 مليون دولار) لبنك آر.إتش.بي كابيتال في إشارة على شعور مستثمري الخليج بالإحباط من حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في ماليزيا.

وأعلن بنك آر.إتش.بي كابيتال - رابع أكبر بنك في ماليزيا من حيث الأصول - في ابريل نيسان عن إصدار الحقوق لدعم نموه والوفاء بالمتطلبات التنظيمية لرأس المال. وتمتلك آبار نحو 21 بالمئة من البنك.

لكن ثلاثة مصادر على دراية بالموضوع قالت لرويترز خلال الأيام القليلة الماضية إن من المستبعد أن تشتري آبار في هذا الإصدار وإن جزءا على الأقل من السبب في هذا يرجع إلى أن الشركة تشعر بخيبة أمل من أداء استثمارها في آر.إتش.بي كابيتال إذ تتجه أسواق المال والعملة الماليزية نحو الهبوط.

وقال مصرفي ماليزي متخصص في الاستثمار على صلة بالبنك طلب عدم ذكر اسمه بسبب حساسيات تجارية "آبار ليست سعيدة للغاية باستثماراتها في آر.إتش.بي ولن تكتتب (في الإصدار)."

وامتنع المتحدثون باسم آبار وآر.إتش.بي التعليق.

وتضررت الأسواق الماليزية هذا العام جراء تراجع وضعها التجاري بسبب انخفاض أسعار صادرات الغاز الطبيعي المسال واتهامات بسوء الإدارة والكسب غير المشروع في صندوق تنمية ماليزيا (وان إم.دي.بي) الذي يرأس مجلسه الاستشاري رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق.

وهبطت أسهم آر.إتش.بي 21 بالمئة منذ نهاية 2014 و44 بالمئة دون السعر الذي اشترت به آر.إتش.بي حصتها في البنك من بنك أبوظبي التجاري في يونيو حزيران 2011. وتبلغ قيمة الحصة الآن نحو 740 مليون دولار.

وقال آر.إتش.بي الأسبوع الماضي إنه سيمدد فترة الاشتراك في إصدار الحقوق لنحو شهرين بعدما أمر البنك المركزي الماليزي بالسماح لآبار بشراء ما لا يزيد عن 15 بالمئة من الحقوق - وهو شرط وضع في اتفاق عام 2011 الذي اشترت آبار بموجبه حصتها الأصلية.