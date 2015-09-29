مرتب: العربي المتحد يحصل على قرض لأجل 3 سنوات بقيمة 125 مليون دولار
دبي 29 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مرتب قرض للبنك العربي المتحد اليوم الثلاثاء إنه تم الانتهاء من ترتيب تسهيلات القرض الذي تبلغ قيمته 125 مليون دولار لأجل ثلاث سنوات.
وقالت المؤسسة العربية المصرفية (إيه.بي.سي) في بيان إنها تولت ترتيب التمويل للعربي المتحد الذي يتخذ من إمارة الشارقة مقرا له وشارك فيه ستيت بنك أوف انديا وبنك البحرين الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك الدوحة وأوبربنك.
وبدأ بنك إيه.بي.سي عملية التسويق للقرض في أغسطس آب وقال إن حصيلته ستستخدم في أغراض عامة للشركة. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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