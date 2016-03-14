ميدان دبي تحصل على تمويل مصرفي 476 مليون دولار لمشاريع

دبي 14 مارس آذار (رويترز) - قالت مجموعة ميدان التي مقرها دبي اليوم الاثنين إنها وقعت اتفاقا للحصول على تمويل قيمته 476 مليون دولار من بنك قطر الوطني وشقيقه الإماراتي البنك التجاري الدولي.

وقالت ميدان وهي مطور كبير لمرافق الضيافة والترفيه في دبي مثل مضمار ميدان للفروسية إن التمويل سيدعم الاستثمار في مشاريع جديدة وذلك في مؤشر جديد على أن الإمارة تمضي قدما في خطط البنية التحتية الضخمة رغم التباطؤ الاقتصادي الإقليمي الناجم عن أسعار النفط المنخفضة.