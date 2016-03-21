مقدمة 1-آبار للاستثمارات الإماراتية توقع اتفاقية قرض بقيمة 3.6 مليار يورو

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دبي 21 مارس آذار (رويترز) - قالت شركة آبار للاستثمارات الإماراتية في بيان اليوم الاثنين إنها وقعت اتفاقية قرض مشترك لأجل خمس سنوات بقيمة 3.6 مليار يورو (4.05 مليار دولار) وتعتزم استخدامه في إعادة تمويل عدد من ديونها القائمة.

وأضافت آبار "تم ترتيب القرض وفق شروط أكثر سهولة مقارنة بالتسهيلات الائتمانية السابقة التي حصلت عليها الشركة ما يعكس تحسن جدارتها الائتمانية ومكانتها الإستراتيجية المهمة في السوق."

ولم تذكر آبار أي تفاصيل بشأن تسعير القرض.

وشاركت تسعة بنوك في تقديم القرض وهي بنك اوف امريكا ميريل-لينش وبي.ان.بي باريبا واتش.اس.بي.سي وانتيسا سان باولو وجيه.بي مورجان وبنك أبوظبي الوطني وناتكسيس وسوسيتيه جنرال وسوميتومو ميتسوي بانكنج كورب.

وقال البيان "وتجري حاليا عمليات استقطاب مشترين إضافيين لجزء محدود من القرض."

كانت رويترز ذكرت الشهر الماضي أن آبار اقتربت من الحصول على القرض لإعادة تمويل ديون قائمة من بينها تسهيل بقيمة 2.5 مليار دولار يستحق في ابريل نيسان بتسعير أقل من 200 نقطة أساس عن الأسعار القياسية.

ونقل البيان عن محمد حمد غانم المهيري الرئيس التنفيذي لآبار للاستثمارات قوله "يعكس نجاح آبار في الحصول على شروط أفضل لهذا التسهيل الائتماني ثقة السوق بعملياتنا التشغيلية وإستراتيجيتنا."