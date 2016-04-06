بيان: بنك الشارقة يسعى لموافقة المساهمين على برنامج سندات بقيمة 1.5 مليار دولار

دبي 6 أبريل نيسان (رويترز) - قال بنك الشارقة في إفصاح للبورصة اليوم الأربعاء إنه يسعى لنيل موافقة المساهمين على إصدار سندات تصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار.

وذكر البيان أن البنك سيسعى للحصول على موافقة المساهمين في اجتماعهم يوم 30 أبريل نيسان.