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بيان: بنك الشارقة يسعى لموافقة المساهمين على برنامج سندات بقيمة 1.5 مليار دولار

Wed Apr 6, 2016 8:43am GMT
 
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دبي 6 أبريل نيسان (رويترز) - قال بنك الشارقة في إفصاح للبورصة اليوم الأربعاء إنه يسعى لنيل موافقة المساهمين على إصدار سندات تصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار.

وذكر البيان أن البنك سيسعى للحصول على موافقة المساهمين في اجتماعهم يوم 30 أبريل نيسان.

وأضاف أن أي إصدار للسندات سيكون "بموجب قرار من مجلس الإدارة وبعد الحصول على موافقة الجهات المختصة." (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 