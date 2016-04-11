Tue 8 Aug 2017 | 22:51 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

مصادر: آيبيك أبوظبي تجري محادثات مع بنوك لإصدار سندات باليورو

Mon Apr 11, 2016 12:38pm GMT
 
[-] نص [+]

دبي 11 أبريل نيسان (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر مطلعة اليوم الإثنين إن شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) في أبوظبي تجري محادثات مع بنوك حول إصدار سندات مقومة باليورو حيث ستستخدم حصيلتها في إعادة تمويل دين قائم.

وإذا تمت الصفقة فسيكون ذلك بيعا نادرا لسندات من كيان شبه حكومي بأبوظبي وهو ما يعني أنه ربما يستقطب اهتماما كبيرا من المستثمرين الدوليين الذين يتطلعون لإضافة الإمارة ذات التصنيف المرتفع إلى محافظهم.

ولم يتسن الحصول على تعليق من متحدث باسم آيبيك. وطلبت المصادر عدم ذكر أسمائها نظرا لعدم الإعلان عن هذه المعلومات حتى الآن. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 