مصحح-صندوق ماليزي يتعهد بسداد التزاماته "الأخرى" في نزاع مع آيبيك الإماراتية بشأن دين

(لحذف الإشارة إلى "سندات بقيمة 1.75 مليار دولار" في الفقرة الأولى)

كوالالمبور 18 أبريل نيسان (رويترز) - قال صندوق وان.إم.دي.بي الحكومي الماليزي اليوم الاثنين إنه سيفي بالتزاماته المالية (الأخرى) بعد أن قال صندوق سيادي تابع لإمارة أبوظبي إن الصندوق الماليزي تعثر في سداد التزامات عليه في اتفاق توصل إليه الطرفان في يونيو حزيران.

وقال وان.إم.دي.بي في بيان إنه وشركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) اتفقا على استئناف مدفوعات الفائدة على السندات لكن أحد تلك الأقساط يستحق اليوم الاثنين ولم يتم سداده بسبب نزاع بين الطرفين.

وأضاف "صندوق وان.إم.دي.بي يرغب في أن يوضح أنه والكيانات التابعة له سيوفون بجميع الإلتزامات الأخرى في أي من ترتيبات تمويل أخرى ولديهم من السيولة ما يتيح لهم عمل ذلك."

وقالت آيبيك في وقت سابق في بيان لبورصة لندن إن وان.إم.دي.بي تخلف عن سداد التزامات بقيمة 1.1 مليار دولار.