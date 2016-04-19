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مصحح-أبراج الإماراتية ترتب تمويلا بقيمة 30 مليون دولار لنينجا فان

Tue Apr 19, 2016 1:44pm GMT
 
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(لتصحيح مقر الشركة في الفقرة الثالثة)

سنغافورة 19 أبريل نيسان (رويترز) - قالت شركة نينجا لوجيستيكس المعروفة أيضا باسم نينجا فان ومجموعة أبراج الإماراتية في بيان إن الأولى حصلت على 30 مليون دولار في جولة لجمع التمويل قادتها الثانية المتخصصة في الاستثمار المباشر.

واستثمرت أبراج من خلال أحد صناديقها في تلك الجولة بالتعاون مع المستثمر الحالي مونكس هيل فينشرز إلى جانب بي كابيتال جروب وواي.جيه كابيتال وهما مستثمران جديدان.

وتدير أبراج التي تتخذ من إمارة دبي مقرا لها استثمارات بقيمة 9.5 مليار دولار من خلال صناديقها.

وتخطط نينجا فان التي تدير عمليات في سنغافورة وماليزيا واندونيسيا لاستخدام الأموال التي جرى جمعها للترويج لنموذج التسليم الجديد "لاست مايل" أو (الميل الأخير) في أسواق جديدة من بينها تايلاند وفيتنام والفلبين بنهاية 2016. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 