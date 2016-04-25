آيبيك الإماراتية: سندفع الفوائد المستحقة على صندوق ماليزي بعد تخلفه عن السداد

دبي 25 أبريل نيسان (رويترز) - قالت شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) المملوكة لحكومة أبوظبي إنها ستدفع فوائد بقيمة 50.3 مليون دولار مستحقة لحاملي أوراق مالية أصدرتها شركة "وان.إم.دي.بي إنرجي (لانجات)" بضمان صندوق وان.إم.دي.بي الماليزي إذا تخلف الأخير عن السداد.

وقالت آيبيك في بيان لبورصة لندن اليوم الاثنين إن الصندوق السيادي الماليزي الذي يعاني من مشاكل سيصبح متعثرا إذا تخلف عن سداد تلك المدفوعات اليوم.