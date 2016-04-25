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آيبيك الإماراتية: سندفع الفوائد المستحقة على صندوق ماليزي بعد تخلفه عن السداد

Mon Apr 25, 2016 8:45am GMT
 
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دبي 25 أبريل نيسان (رويترز) - قالت شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) المملوكة لحكومة أبوظبي إنها ستدفع فوائد بقيمة 50.3 مليون دولار مستحقة لحاملي أوراق مالية أصدرتها شركة "وان.إم.دي.بي إنرجي (لانجات)" بضمان صندوق وان.إم.دي.بي الماليزي إذا تخلف الأخير عن السداد.

وقالت آيبيك في بيان لبورصة لندن اليوم الاثنين إن الصندوق السيادي الماليزي الذي يعاني من مشاكل سيصبح متعثرا إذا تخلف عن سداد تلك المدفوعات اليوم.

أضافت أن تعثر صندوق وان.إم.دي.بي لن يعني تخلف آيبيك عن سداد ديونها. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 