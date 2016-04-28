Tue 8 Aug 2017 | 22:51 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

مصادر: سيتي جروب ينسحب من تمويل بقيمة 1.5 مليار لصفقة شراء أمريكانا

Thu Apr 28, 2016 8:41am GMT
 
[-] نص [+]

دبي 28 أبريل نيسان (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر مطلعة اليوم الخميس إن بنك سيتي جروب انسحب من مجموعة المصارف التي تقدم قرضا مؤقتا إلى مجموعة أديبتيو ومقرها الخليج لتمويل صفقة محتملة لشراء حصة أغلبية في الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا).

ولم ينل البنك الأمريكي الموافقة الداخلية على المشاركة في الصفقة وأشار مصدران إلى أن معاملات وحدة أمريكانا في إيران أثارت مخاوف كانت أحد أسباب انسحاب البنك.

وكان بنك سيتي جروب من المؤسسات التي تقود ترتيب تمويل مدته 18 شهرا لأديبتيو التي تضم مجموعة مستثمرين في الخليج من بينهم رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية.

وقالت جميع المصادر إن انسحاب سيتي جروب لن يؤثر في نهاية المطاف على قدرة المشتري على إتمام التمويل حيث ستتقدم بنوك أخرى لسد الفراغ.

ورفض سيتي جروب التعليق في حين لم يتسن الاتصال بالعبار للحصول على تعليق منه. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 