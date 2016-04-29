آيبيك الإماراتية: سددنا فوائد سندات صندوق وان.إم.دي.بي الماليزي بعد تعثره

هونج كونج 29 أبريل نيسان (رويترز) - قالت شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) الإماراتية اليوم الجمعة إنها سددت مدفوعات الفائدة المستحقة على سندات أصدرها صندوق وان.إم.دي.بي الماليزي لتفي بالتزامها كضامن لتلك السندات.

وقالت آيبيك إنها سددت تلك المدفوعات بعد أن تخلف الصندوق الحكومي الماليزي عن السداد وإنها ستطلب تعويضا عن سداد تلك الفوائد البالغ حجمها 50.3 مليون دولار.

وكانت مدفوعات الفائدة على إصدار السندات البالغة قيمته 1.75 مليار دولار مستحقة الدفع في 18 أبريل نيسان.

لكن الصندوق الماليزي في نزاع مع آيبيك بشأن التزاماته الواردة في اتفاقية لإعادة هيكلة ديونه تم التوصل إليها في يونيو حزيران الماضي.

وقالت آيبيك يوم الاثنين إنها ستسدد مدفوعات الفائدة فقط بعد أن يتخلف الصندوق الماليزي عن سداداها.

ولم يرد وان.إم.دي.بي على طلب عبر البريد الإلكتروني للحصول على تعليق فوري.