مرتبون: مبادلة الإماراتية تنوي بيع سندات بقيمة 500 مليون دولار اليوم
دبي 9 مايو أيار (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار سندات لشركة مبادلة للتنمية (مبادلة) في أبوظبي أن الصندوق الحكومي يعتزم بيع سندات بقيمة 500 مليون دولار لأجل سبع سنوات اليوم الاثنين ليعود صندوق الاستثمار بذلك إلى سوق الدين العالمية بعد غياب دام عامين.
وحدد الصندوق السعر المبدئي للصفقة في حدود 170 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة. وسيفتح الإصدار أمام المستثمرين في الولايات المتحدة.
وذكرت الوثيقة أن بنك أوف أمريكا ميريل لينش وبي.إن.بي باريبا وبنك الخليج الأول وجيه.بي مورجان وميتسوبيشي يو.إف.جيه وسوسيتيه جنرال تتولى ترتيب الصفقة. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
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