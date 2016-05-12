العربي المتحد يختار بنوكا لترتيب قرض مجمع 150 مليون دولار

دبي 12 مايو أيار (رويترز) - قال البنك العربي المتحد الإماراتي في بيان اليوم الخميس إنه فوض بنوكا لترتيب قرض مجمع لأجل عامين بقيمة 150 مليون دولار أمريكي.

وقال البيان إن البنك اختار المؤسسة العربية المصرفية البحرينية وكومرتس بنك الألماني وفيليال لوكسمبورج وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليكونوا كبار المرتبين وأمناء الاكتتاب على أن تكون المؤسسة العربية المصرفية منسق القرض.

وأشار البيان إلى أن البنك سيستخدم القرض لتمويل الأغراض العامة وسداد تسهيل مشترك قائم بالفعل قبل موعده.

وقال البيان إن إجراءات ترتيب القرض بدأت اليوم ومن المتوقع الانتهاء منها بنهاية يونيو حزيران.

وتسعى العديد من البنوك في المنطقة لتدبير الأموال مع تعرض السيولة لضغوط بسبب انخفاض أسعار النفط وتدهور الأوضاع الاقتصادية.