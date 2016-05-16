نور بنك يختار 7 مصارف لترتيب طرح صكوك دولارية

دبي 16 مايو أيار (رويترز) - أظهرت وثيقة أعدها مرتبي إصدار صكوك لنور بنك ومقره دبي اليوم الاثنين أن البنك فوض سبعة مصارف بترتيب اجتماعات مع مستثمرين قبل إصدار محتمل لصكوك مقومة بالدولار لتعزيز رأس المال من المستوى الأول (رأس المال الأساسي).

وأضافت الوثيقة أنه جرى تفويض بنكي سيتي وستاندرد تشارترد بمهمة التنسيق العالمي في حين تم اختيار كل من بنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك الخليج الأول و نور بنك و مصرف الشارقة الإسلامي لترتيب الإصدار.

وذكرت الوثيقة أن نور بنك الحاصل على تصنيف -‭‭A‬‬ من وكالة فيتش سيعقد اجتماعات مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

وتابعت أن الاجتماعات قد يعقبها إصدار صكوك دائمة مقومة بالدولار حسب ظروف السوق.