الإمارات الإسلامي يطرح صكوكا لأجل خمس سنوات بقيمة 750 مليون دولار
دبي 23 مايو أيار (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبين أن بنك الإمارات الإسلامي الذي يتخذ من إمارة دبي مقرا له دشن عملية لبيع صكوك بقيمة 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات ستكتمل في وقت لاحق من اليوم الاثنين.
وتم تحديد سعر الإصدار بواقع 220 نقطة أساس فوق متوسط سعر مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة بعدما اجتذب طلبات من مستثمرين بقيمة تتجاوز 2.2 مليار دولار.
ويقل هذا السعر عن 225 نقطة أساس لذات الإصدار القياسي في وقت سابق من اليوم لكنه في نطاق السعر الاسترشادي الأول البالغ 240 نقطة أساس.
وعين البنك المتوافق مع الشريعة الإسلامية والمملوك لبنك الإمارات دبي الوطني نفسه ومالكه لترتيب الإصدار إلى جانب بنوك ستاندرد تشاترد ومصرف الهلال وايه.بي.سي ودبي الإسلامي وإتش.إس.بي.سي وماي بنك ونور بنك.
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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