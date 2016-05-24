مقدمة 1-موانئ دبي العالمية تطلق إصدار صكوك قيمته 1.2 مليار دولار

(لإضافة إطلاق الإصدار ونتيجة عطاء إعادة الشراء)

لندن 24 مايو أيار (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار أن موانئ دبي العالمية أطلقت صكوكا لأجل سبع سنوات قيمتها 1.2 مليار دولار اليوم الثلاثاء.

وبحسب الوثيقة سيبلغ سعر الإصدار المهيكل بما يسمح للمستثمرين في الولايات المتحدة بالمشاركة 237.5 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

كان السعر الاسترشادي الأولي الذي أعلن في وقت سابق من اليوم بين 262.5 و275 نقطة أساس مما يشير إلى قوة الطلب من المستثمرين.

وستستخدم حصيلة العملية لتمويل إعادة الشراء الجزئية لصكوك موانئ دبي العالمية البالغة قيمتها 1.5 مليار دولار التي تستحق في 2017. وأظهرت النتائج الأولية لعطاء تلك الصكوك اليوم تجاوز طلب المستثمرين بكثير خطة الشركة الأصلية لإعادة شراء نصف الإصدار.

وبعد تلقي طلبات لشراء ما قيمته 1.11 مليار دولار من صكوك 2017 قالت موانئ دبي العالمية إنها تدرس رفع السقف الأولي البالغ 750 مليون دولار بما يسمح بقبول كل العروض المقدمة شريطة استكمال التمويل الجديد.

وسيكون إصدار الصكوك الجديد البالغ 1.2 مليار دولار كافيا لتغطية تلك الخطة المعدلة.