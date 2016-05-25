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تحالف شركاء الاتحاد للطيران يجمع 500 مليون دولار في ثاني إصدار سندات

Wed May 25, 2016 11:37am GMT
 
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أبوظبي 25 مايو أيار (رويترز) - قالت الاتحاد للطيران اليوم الأربعاء إنها وعددا من الخطوط الجوية الأخرى التي تملك الشركة الإماراتية حصصا من أسهمها جمعوا 500 مليون دولار من خلال إصدار سندات لأجل خمس سنوات لأغراض الإنفاق الرأسمالي والاستثمار في الطائرات وإعادة تمويل ديون.

تأتي عملية جمع التمويل من قبل شركاء الاتحاد للطيران الذي يضم خطوطا جوية مثل أليطاليا وإير برلين وإير صربيا واير سيشل بعد إصدار أدوت دين بقيمة 700 مليون دولار في سبتمبر أيلول.

وقال جيمس هوجان الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران "تظهر العملية متانة ذلك التجمع وقوة كل عضو فيها."

وقالت مصادر لرويترز إن العائد على السندات سيكون 6.75 بالمئة.

وأدار دفاتر الإصدار ايه.دي.اس سيكيوريتيز وأنوا كابيتال وجولدمان ساكس والمتكاملة كابيتال. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 